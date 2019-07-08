كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز "المحافظون" بانتخابات اليونان.. "كيرياكوس" يتعهد بخفض الضرائب وزيادة الاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد المحافظون المعارضون في اليونان إلى السلطة بعد فوز ساحق في انتخابات مبكرة أمس الأحد، وقال رئيس الوزراء المنتخب كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن لديه تفويضًا واضحًا للتغيير، متعهدا بمزيد من الاستثمارات وخفض الضرائب.

بدا الفوز مدفوعًا بإجهاد الناس مع سنوات من تشديد التقشف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة، بعد أن خرجت البلاد تقريبًا من منطقة اليورو في ذروة معاناتها المالية في عام 2015.

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وأظهرت إحصائية وزارة الداخلية الرسمية أن نسبة الديمقراطيين المحافظين الجديدة تفوقت بنسبة 39.6% من الأصوات مقابل 31.6% لرئيس الوزراء اليساري الحالي أليكسيس تسيبراس.

وأظهرت استطلاعات الرأي خروج حزب الديمقراطية الجديدة من 155 إلى 167 مقعدًا في البرلمان المكون من 300 عضو، مستفيدًا من نظام انتخابي يمنح مقاعد إضافية للمرشح الأول.

وقال ميتسوتاكيس في خطاب متلفز، إن نتيجة الانتخابات منحته ولاية قوية وواضحة لتغيير اليونان، وأضاف "إنني ملتزم بخفض الضرائب، وزيادة الاستثمارات، من أجل توفير وظائف جيدة وجديدة، والنمو الذي سيجلب رواتب أفضل ومعاشات أعلى في حالة فعالة".