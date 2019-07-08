كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير روسي: نعتزم صنع 200 طائرة سوخوي إضافية رغم تحطمها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الصناعة دينيس مانتوروف: “أن روسيا تعتزم انتاج ما لا يقل عن 200 طائرة من طراز "سوخوي سوبر جيت 100" على الاقل رغم تحطم الطائرة القاتل الذي أثار تساؤلات حول مستقبل أول طائرة ركاب جديدة في البلاد منذ الاتحاد السوفيتي.

واشتعلت النيران في طائرة "سوخوي سوبيرجيت" التي تديرها شركة "إيروفلوت "، والتي كانت متجهة من موسكو إلى مدينة "مورمانسك" بشمال روسيا، في الخامس من مايو أثناء قيامها بهبوط طارئ في مطار موسكو، مما أسفر عن مقتل 41 شخصًا.

بينما قالت السلطات الروسية إنه لا يوجد سبب لإيقاف الطائرة، إلا أن هناك علامات على التوتر بين الركاب والمشغلين.

وقال مانتوروف، الذي يسافر في طائرة "سوبر جيت" لرحلات العمل، إن الطلب على الطائرة لا يزال قويًا وخطط الإنتاج لم تتغير.

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وأضاف: "لم تؤثر الكارثة على عملائنا، سواء كانوا محتملين أو أولئك الذين لديهم عقد بالفعل".

ولم يحدد إطارًا زمنيًا لإنتاج 200 طائرة، كما لم يوضح ما إذا كان المشترون يصطفون لجميع الطائرات، على الرغم من أنه طلب أمرًا من شركة إيروفلوت للحصول على 100 طائرة أخرى.

وأنفقت روسيا ملياري دولار على تطوير وإنتاج إنتاج "السوير جيت" الذي يعمل منذ عام 2011.

وأكملت شركة مملوكة للدولة إنتاج حوالي 200 من الطائرات منذ ذلك الحين.