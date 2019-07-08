كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية البريطانية تواجه غرامة قياسية لسرقة البيانات من 500 ألف عميل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه صاحب شركة الخطوط الجوية البريطانية غرامة قياسية قدرها 230 مليون دولار لسرقة البيانات من 500 ألف عميل من موقعها على الإنترنت العام الماضي بموجب قواعد جديدة صارمة لحماية البيانات خاضعة لمكتب مفوض المعلومات بالمملكة المتحدة.

واقترح مفوض المعلومات عقوبة قدرها 183.4 مليون جنيه إسترليني، أو 1.5% من حجم مبيعات الخطوط الجوية البريطانية لعام 2017، بسبب القرصنة والسرقة، والتي قالت إنها كشفت عن ترتيبات أمنية سيئة في شركة الطيران.

وأشارت الخطوط الجوية إلى أنها تخطط للطعن في الغرامة، وهي نتاج قواعد حماية البيانات الأوروبية، والتي تسمى "الناتج القومي الإجمالي"، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2018 وهي تسمح للجهات التنظيمية بتغريم الشركات بنسبة تصل إلى 4% من حجم مبيعاتها على المستوى العالمي بسبب فشل حماية البيانات.

وقال مفوض المعلومات إن الهجوم شمل المرور إلى موقع الخطوط الجوية البريطانية الذي يتم تحويله إلى موقع احتيالي، حيث تم جمع بيانات العميل، مثل تسجيل الدخول وبطاقة الدفع وتفاصيل حجز السفر وكذلك الأسماء والعناوين.