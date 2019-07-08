كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. عودة الإنترنت خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين الكباشي، عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة، مؤكدا أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.

وخلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، الأحد، قال الكباشي، إن لجنة صياغة الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد تنهي أعمالها، الاثنين، تمهيدا لتوقيع الطرفين عليها.

وبرر الكباشي تأخير إعادة خدمة الإنترنت بقوله: "أخرنا إعادة خدمة الإنترنت حفاظا على الاتفاق".

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وأوضح أن المجلس العسكري أنه لم يتم إبلاغه بعد بمرشح قوى إعلان الحرية والتغيير لرئاسة الوزراء، قائلا إن الاتفاق نص على اختيار وزراء من الشخصيات المستقلة والكفاءات غير الحزبية.

وأشار إلى أن اجتماعا سينظم، الاثنين، بين المجلس وقوى الحرية والتغيير "لتوحيد الخطاب الإعلامي".