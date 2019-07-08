كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان تطلق سراح 40 عسكريا أفغانيا شمالي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الأفغاني، اليوم الاثنين، بأن العناصر المسلحة لحركة طالبان الراديكالية، أطلقت سراح 40 عنصرًا تابعا للأجهزة الأمنية في ولاية جوزجان الأفغانية.

ووفقا لممثل الجيش الأفغاني، عبد الله هادي جمال، بحسب وكالة "شينخوا"، قامت عناصر الحركة المذكورة بإطلاق سراح 40 شخصاً — معظمهم من أفراد شرطة — نهار يوم الأحد الماضي.

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ووفقا للوكالة، وقع العسكريون الأفغان في الأسر، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة لهجوم شنته الحركة على منطقة "كوش تابا" في الولاية ذاتها. وسبق أن ذكر في هذا الصدد، أن حركة طالبان قامت، يوم الخميس الماضي، بإطلاق سراح 42 جندياً للجيش الأفغاني.

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق سراح الأسرى قد تم في ضوء الجولة الحالية من المباحثات الأفغانية — الأفغانية التي تجري في الدوحة.