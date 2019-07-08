كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقيلة صالح: الجيش الليبي من المقاتلين الأشداء.. ويرفضون تدنيس أرضهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن الجيش الليبي من مهامة الرئيسية حماية حقوق الوطن، ومنع أي تعد خارجي.

وأشار "صالح"، خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن الجيش الليبي معروف عنه أنه من المقاتلين الأشداء، ولا يسمح بتدنيس التراب الليبي، مضيفًا أن دور الجيش الليبي القضاء على الميليشيات التي تهدر المال العام.

ولفت إلى أنه بعد انتخاب مجلس النواب حدث انقلاب على الشرعية لتمكين الإخوان من الحكم.

