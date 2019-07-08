كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطاقة الذرية الإيرانية: رفعنا مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم منظمة الطارقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن طهران رفعت، منذ صباح اليوم الاثنين، مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67%.

وهدد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن إيران ستقوم بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم لـ20 في المئة، في إطار المرحلة الثالثة لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي.

وقال كمالوندي في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة التلفزيون الإيرانية، اليوم الاثنين: "التخصيب بمستوى 20 في المئة إحدى الخطوات في المرحلة الثالثة لخفض الالتزامات".

Advertisements

وأضاف كمالوندي أن "زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية أحد خياراتنا لتقليص تعهداتنا في الاتفاق النووي في المرحلة الثالثة".

وأوضح كمالوندي: "خطواتنا لتقليص التزاماتنا في الاتفاق النووي موضوعة ضمن مخطط زمني هو شهرين لكل مرحلة. نحن صبرنا شهرين ويوم أمس بدأنا المرحلة الثانية".

وأضاف: "يوم أمس أعلنا ذلك ومنذ صباح اليوم رفعنا نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أعلى من 3.67 في المئة".