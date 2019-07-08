كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فوزه الساحق.. رئيس حزب المحافظين باليونان يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيؤدي رئيس حزب المحافظين كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمين الدستورية كرئيس للوزراء الجديد في اليونان بعد فوزه المدوي على اليسيس تسيباراس اليساري، الذي قاد البلاد خلال السنوات الأخيرة المضطربة لعمليات الإنقاذ الدولية.

فاز حزب ميتسوتاكيس "الديمقراطية الجديدة" بنسبة 39.8 ٪ من الأصوات، مما منحه 158 مقعدا في البرلمان المكون من 300 عضو، بأغلبية حاكمة مريحة، وحصل حزب تسيبراس " اليسار الراديكالي" أو سيريزا على 31.5٪. بينما فشل اليميني المتطرف غولدن دون، ثالث أكبر حزب في اليونان خلال ذروة الأزمة المالية، في تحقيق نسبة 3 ٪ لدخول البرلمان.

سيتعين على ميتسوتاكيس التحرك بسرعة للتعامل مع عدد لا يحصى من المشكلات التي لا يزال يعاني منها الاقتصاد. يجتمع وزراء مالية أوروبا في بروكسل اليوم الإثنين وسيناقشون شئون اليونان، التي لا تزال لديها أهداف مالية صارمة يجب الوفاء بها.

