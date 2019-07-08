كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغريم شركة طيران بريطانية 229 مليون دولار لانتهاك بيانات العملاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت شركة الطيران في سبتمبر أنها كانت ضحية لاختراق، حيث شهدت عملية الاحتيال تحويل العملاء إلى موقع مزيف يحصل منه القراصنة علي تفاصيل بطاقات الائتمان.
وأوضح مكتب مفوض الإعلام البريطاني إن تحقيقه وجد "ترتيبات أمنية سيئة" من قبل شركة الخطوط الجوية البريطانية. كما اشارت هيئة تنظيم البيانات اليوم الاثنين أن الغرامة - التي تعادل 1.5٪ من حجم مبيعات شركة الطيران السنوي - هي الأكبر على الإطلاق.
وأضافت مفوضة المعلومات إليزابيث دينهام "القانون واضح - عندما يُعهد إليك بالبيانات الشخصية، يجب عليك الاعتناء بها". واعرب أليكس كروز، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، عن اسفه قائلا انه يشعر "بخيبة أمل".