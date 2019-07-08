اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس وولي عهد أبوظبي هذه تفاصيله

كشف محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن اتصال هاتفي تلقاه من الملك محمد السادس.

وكتب بن زايد، صباح اليوم، في تغريدة بتويتر، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ملك المغرب محمد السادس.

وتم خلال المكالمة الهاتفية، بحسب التغريدة، “بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها”.

وأوضح المصدر، أنه تم أيضا التطرق إلى تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وعدد من القضايا التي تهم البلدين.