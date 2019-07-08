“مسخوط” ضرب والدته بـ”هراوة”.. تسبب لها في جروح على مستوى الرأس

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي امنتانوت، صباح أمس الأحد، شابا، اعتدى جسديا الجسدي على والدته بجماعة سيدي غانم في إقليم شيشاوة.

وأفادت مصادر “اليوم 24”، أن العشريني ضرب والدته بواسطة قطعة خشبية بمنزل الأسرة الكائن ببدوار “تمسكرت”، ما تسبب لها بجروح متفاوتة الخطورة في رأسها، وذلك بسبب مشاكل عائلية لازالت مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الضحية تقدمت بشكاية في الموضوع، حول تعرضها لعنف من طرف إبنها معزز بشهادة طبية تبرر ذلك، ليتم اعتقال المتهم من طرف عناصر الدرك من أجل التحقيق معه.

هذا، وقد تم وضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، في إنتظار إحالته على النيابة العامة المختصة لتقول كلمتها في حقه .