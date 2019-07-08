هرب من البطالة ليقتله القصف.. رحلة شاب مغربي انتهت في تاجوراء الليبية

توفي شاب، ينحدر من مدينة بني ملال، بسبب القصف، الذي شنته قوات حفتر، على مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء الليبية.

وتلقت أسرة الشاب، التي تقيم في حي الشهداء في بني ملال، تأكيدا بوفاة ابنها، أول أمس الجمعة، من طرف قريب له، أصيب هو الآخر في القصف.

وحسب تصريحات بعض أصدقائه، فإن الشاب هرب من جحيم البطالة، إذ قرر الهجرة الى أوربا عن طريق ليبيا للبحث عن أمل جديد في الحياة، إلا أنه واجه قصف قوات حفتر، التي أنهت أمله في الحياة.

وأضاف المتحدث نفسه أن الشاب، الذي يبلغ من العمر 26 سنة، كان قيد حياته ناشطا في العمل الجمعوي، والخيري، وعضو في إحدى فرق عزف الطبول في بني ملال، وقد هاجر، قبل شهرين، لكنه لم يتمكن من العبور إلى الضفة الأخرى.

ووضعت خيمة كبيرة أمام منزل عائلة الشاب الهالك في حي الشهداء في بني ملال، من أجل تلقي التعازي، في انتظار نقل جثته لدفنها في مسقط رأسه في بني ملال.