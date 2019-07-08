طقس بداية الأسبوع.. أجواء حارة مع قطرات مطرية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شيئا ما إلى حار بأقصى جنوب البلاد والجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية على السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي.

كما سيلاحظ انتشار سحب أخرى منخفضة وكثيفة فوق السواحل الأطلسية الوسطى، مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة محليا، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والريف والمنطقة الشرقية، مما سيهيئ الفرصة لاحتمال نزول قطرات مطرية وبروز رعد محلي.

عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، إضافة إلى هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، ومن القطاع الشمالي بالجنوب.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و23 درجة بالمرتفعات والسواحل والسهول الشمالية والوسطى وسوس والمنطقة الشرقية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و29 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و28 درجة بالمرتفعات ومنطقة السايس وجوار السواحل، وما بين 29 و34 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وبين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.