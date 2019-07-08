أم الفحم: إنهاء عمل مدير قسم الجباية بالبلدية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألزمت محكمة العمل اللوائية في حيفا بلدية أم الفحم بإنهاء عمل مدير قسم الجباية، المحامي يوسف أبو حفيظة، بشكل فوري، وإبعاده عن وظيفته الحالية، إضافة لإلزام البلدية بدفع أتعاب محام بمبلغ قدره عشرة آلاف شيكل.

وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب المحامي حسين حمزة محاميد، باسم جمعية المصطفي لنزاهة السلطة في أم الفحم، حيث سبق أن اعترضت قبل أعوام على تعيين أبو حفيظة من قبل إدارة البلدية السابقة برئاسة الشيخ خالد حمدان.

وانتقدت محكمة العمل الإدارة السابقة في عملية تعيين المحامي يوسف أبو حفيظة لوظيفة مدير قسم الجباية على الرغم من اعتراض جمعية المصطفي بنزاهة السلطة وعضو المجلس البلدي السابق، محمد حسن تلس، حيث ادعيا أن "التعيين مناف للقانون وغير سليم، خصوصا أن المحامي يوسف أبو حفيظة لم يستوف شروط المناقصة، وأن المستندات التي اعتمدت عليها البلدية لاستيعابه في هذه الوظيفة لا يمكن الأخذ بها حسب كل المعايير ذات الشأن".

وعقدت المحكمة عدة جلسات منها جلسات لسماع الشهود وللتحقيق مع ذوي الشأن بالقضية. وبعد الانتهاء من جلسات الاستماع للشهود، قدم المحامي محاميد رده خطيا للمحكمة، طالبا منها اتخاذ القرار الملزم بإلغاء تعيين المحامي أبو حفيظة، حيث استجابت المحكمة أمس، الأحد، وقررت فصله فورا من وظيفته المذكورة وألزمت البلدية بنشر عطاء للوظيفة خلال 30 يوما بالتنسيق التام مع وزارة الداخلية وتحت مراقبة النيابة العامة في لواء حيفا.