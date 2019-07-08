الجزائري محرز: الفوز بثلاثية لا يقلل من غينيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب النجم الجزائري، رياض محرز، عن سعادته بالانتصار الذي حققه منتخب بلاده على نظيره منتخب غينيا بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الدور ثمن النهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا.
وقال محرز في تصريحات صحفية عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، إن " اللقاء كان صعبا، مؤكدا أن الفوز بثلاثية لا يعني التقليل من غينيا على الإطلاق".
وأضاف أنه "سعيد بالفوز الجائزة، ويسعى لمواصلة المشوار في البطولة القارية، من أجل التتويج بلقبها".
وتأهل منتخب الجزائر بهذا الانتصار، إلى دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية، حيث سيواجه الفائز من مالي وكوت ديفوار.
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