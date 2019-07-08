خاميس يفضل الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، لم يحسم بعد مستقبله، بحيث أنه كان قريبا من الانتقال إلى نابولي قبل أيام، لكن يبدو اليوم أنه يفضل الاستقرار في إسبانيا.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن خاميس تلقى عرضًا مغريًا للغاية من نابولي، لكن اللاعب الكولومبي لم يحسم قراره حتى الآن، بعدما تلقى اتصالًا من دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأمر الذي أدى إلى تباطؤ المفاوضات مع نابولي.

وبحسب تقارير إسبانية، فإن أتلتيكو مدريد ينتظر أموال رحيل أنطوان غريزمان المحتمل إلى برشلونة، من أجل حسم صفقة خاميس.

وأمضى خاميس آخر موسمين معارًا إلى بايرن ميونيخ من ريال مدريد، لكن الفريق البافاري قرر عدم تجديد الإعارة، بعد تراجع مستوى النجم الكولومبي وغيابه عن المشاركة.