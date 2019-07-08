ماذا قال صلاح بعد خروج مصر من أمم أفريقيا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى النجم المصري، محمد صلاح، حزنه بعد خروج منتخب بلاده من المنافسة على كأس أمم أفريقيا من الدور ثمن النهائي من البطولة.
وكتب صلاح عبر "تويتر": "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الأفريقية، كنا نتمنى استكمال المشوار والفوز بالبطولة من أجل جماهيرنا الوفية، التي من اللازم أن أشكرها على الدعم المعتاد منها".
واختتم "إن شاء الله سنتعلم من الأخطاء، وبالتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".
وفجر منتخب جنوب أفريقيا، مفاجأة من العيار الثقيل، وأطاح بنظيره المصري من بطولة أمم أفريقيا، بالفوز عليه بهدف دون رد، مساء السبت، في إطار ثمن نهائي المسابقة، المقامة حاليًا في مصر.
وأعلن المهندس هاني أبو ريدة، استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد المصري لكرة القدم، عقب الخروج المبكر للفراعنة من بطولة أمم أفريقيا.
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