الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة دخلت الأجواء من قطاع غزّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الإثنين، إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء قادمة من قطاع غزّة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سيطر على المسيّرة وأرسلها إلى الفحص.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإنّه رصد انطلاق المسيّرة من الحدود الشماليّة لقطاع غزّة، باتجاه كيبوتسي "كرميا" "وزيكيم"، في المجلس الإقليمي "حوف أشكلون"، وأعلن أنه رصد المسيّرة منذ انطلاقها حتى إسقاطها.

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والعام الماضي، دخلت البلاد مسيّرة عليها مواد متفجرّة، وصلت حتى المجلس الإقليمي "شاعار هانيغيف" في ساعات الليل.

وقدّر الجيش الإسرائيلي حينها أن مشغّل المسيّرة في القطاع لم ينجح في تشغيل العبوة المتفجّرة.

والشهر الماضي، رصد الجيش الإسرائيلي اختراق مسيّرة لبنانية الأجواء الإسرائيليّة، قبل أن يتمكّن من العودة إلى لبنان دون إسقاطه.

وادّعى الجيش الإسرائيلي حينها أنه راقب المسيّرة منذ دخولها حتى عودتها إلى لبنان، دون أن يكشف عن الذي وصلت إليه.