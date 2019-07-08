شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الضابط الكويتي وزوجته وابنيه الذين قضوا في حادث مروري بالمملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق_متابعات شيعت جموع غفيرة من المواطنين الكويتيين والمقيمين جثمان العقيد في وزارة الداخلية مشعل بدر الدويش وزوجته واثنين من أبنائه الذين قضوا بحادث مروري مروع في المملكة .

وشارك في التشييع عدد كبير من القيادات الأمنية وعدد من الضباط إضافة إلى المواطنين والمقيمين، حيث دفن المتوفون في مقبرة الصليبخات شمال شرق الكويت.

وأظهرت صور نشرتها وزارة الداخلية تواجدًا كثيفًا للمشيعين وسط حالة من الحزن، وتقديم التعازي من قبل القيادات الأمنية لعائلة الراحلين.

وكان مصدر أمني قد ذكر في وقت سابق أن الجهات المختصة في المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث والتحقيق فيه. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جثمان الضابط الكويتي وزوجته وابنيه الذين قضوا في حادث مروري بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.