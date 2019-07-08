محمد بن زايد ومحمد السادس يبحثان تنمية العلاقات الإماراتية المغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالا هاتفيا من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنميتها.

وأشار إلى أنه تم بحث تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وعدد من القضايا التي تهم البلدين أيضاً.

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وتشهد العلاقات الإماراتية-المغربية تطوراً متواصلاً في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والإعلامية والعلمية والسياحية والأمنية والثقافية والقضائية، وذلك بفضل توجيهات قادة البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون الثنائي، والاضطلاع بدور مهم في المحيط العربي والإسلامي.

وكانت أبوظبي قد احتضنت في عام 2015، معرض "الأسبوع المغربي التراثي"، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض ونادي أبوظبي للفروسية، وذلك تحت رعاية الملك محمد السادس والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تزامناً مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ44، بمشاركة العاهل المغربي.

وخلال عام 2018، احتلت الإمارات المرتبة الأولى على صعيد الاستثمارات العربية بالمملكة المغربية، بفضل التدفق الكبير لاستثماراتها في مجالات الطاقة والعمران والسياحة والاتصالات والخدمات، كما تمنح الإمارات العديد من المساعدات والمنح للمغرب.