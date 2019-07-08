جيش الاحتلال يعلن إسقاط طائرة مسيرة أُطلقت من غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار أُطلقت من قطاع غزة في مهمة لم يتم الكشف عنها.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت قوة عسكرية طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة حيث تم إسقاطها من قبل قواتنا ونقلها للفحص".
ولم يكشف الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل عن مكان إسقاط الطائرة.
وحتى الساعة 8:10ت.غ، لم تعلن أية جهة من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن هذه الطائرة.
وسبق لجيش الاحتلال أن أعلن عدة مرات في السنوات الماضية إسقاط طائرات مسيرة بدون طيار أُطلقت من قطاع غزة.
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