جرائم الحوثي وأموال إيرانية مشبوهة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون تحذير بومبيو: امتلاك إيران سلاحا نوويا خطر عالمي، كما تقرأون حكومة اليمن: الحوثي يرتكب «جرائم حرب» بحق أطفالنا.

أما في الاقتصاد فتطالعون بيانات رسمية تكشف عن ملايين الحسابات البنكية «المشبوهة» في إيران

وإلى الملاعب، تقرأون عن الهيمنة البرازيلية على الجوائز الفردية بكوبا أمريكا 2019.

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وفي الفن، تطالعون أيضا: إيرادات السينما الأمريكية في مهب نتفليكس.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 8 يوليو/تموز 2019.

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