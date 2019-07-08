القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة، تتابعون تحذير بومبيو: امتلاك إيران سلاحا نوويا خطر عالمي، كما تقرأون حكومة اليمن: الحوثي يرتكب «جرائم حرب» بحق أطفالنا.
أما في الاقتصاد فتطالعون بيانات رسمية تكشف عن ملايين الحسابات البنكية «المشبوهة» في إيران
وإلى الملاعب، تقرأون عن الهيمنة البرازيلية على الجوائز الفردية بكوبا أمريكا 2019.
وفي الفن، تطالعون أيضا: إيرادات السينما الأمريكية في مهب نتفليكس.
وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 8 يوليو/تموز 2019.
للاطلاع اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر جرائم الحوثي وأموال إيرانية مشبوهة.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.