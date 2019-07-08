قرقاش والمنسق الأممي للبنان يبحثان قضايا ذات اهتمام مشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث كل من أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، ويان كوبيش منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان، آخر التطورات على الساحة في هذا البلد.

اللقاء الذي جرى في أبوظبي بين قرقاش وكوبيش، تناول أيضا، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، كما تطرقا إلى جهود منظمة الأمم المتحدة في تعزيز الاستقرار بلبنان.

يشار إلى أنه في مايو/أيار الماضي انتهت "حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين شتاء 2019 – لبنان" التي بدأت في يناير/ كانون ثان من العام الجاري، تلبية لنداءات الإغاثة التي أطلقها لبنان نتيجة ما مرّ به من عواصف،.

واستفاد من تلك الحملة، مليون شخص من النازحين السوريين والمتضررين اللبنانيين والمحتاجين الفلسطينيين.



وانطلقت الحملة التي بدأتها "ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية" تزامناً مع مبادرة "عام التسامح" واستهدفت مختلف المناطق، لاسيما التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، حيث تمت إغاثة العائلات اللبنانية والسورية والفلسطينية خلال فصل الشتاء والوقوف إلى جانب الحكومة اللبنانية في ظل النزوح السوري.