القوات الأفغانية تقتل 7 من طالبان في جنوب البلاد

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قتلت القوات الأفغانية 7 من عناصر طالبان في عمليتين بإقليمي زابول وأوروزجان في جنوب البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن الجيش قوله في بيان له إن قوات الأمن قتلت 5 من عناصر طالبان وأصابت اثنين آخرين، أثناء مداهمة في منطقة خاس أوروزجان بإقليم أوروزجان.
كما دمرت قوات الأمن مجمعا ومخبأين ومجموعة من الاسلحة والذخائر والمتفجرات والعبوات الناسفة أثناء المداهمة.
من ناحية أخرى، قال الجيش إن قواته قتلت اثنين من عناصر طالبان أثناء مداهمة في منطقة أرجنداب في زابول.
كما أصابت قوات الأمن مسلحين اثنين آخرين وعثرت على 20 عبوة ناسفة بدائية وفككتها أثناء العملية.
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