انت الان تتابع قائد الجيش الإيراني: لا نريد حربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي مجددا أن إيران لا تريد حربا مع أي دولة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الاثنين عنه القول :"كما أعلنت إيران مرارا، فإنها لا تريد الحرب مع أي بلد، لكنها ستدافع عن نفسها بامتياز".

ولفت إلى أن إيران "حققت في المجال الدفاعي إنجازات وقدرات كبيرة ومتعددة لم تشهد لها البلاد مثيلا عبر تاريخها الطويل، بحيث أصبحت القوة العسكرية للثورة الإسلامية ذات دور محوري ومؤثر في منطقة غرب آسيا" .

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وحذر :"من يضربنا اليوم ضربة واحدة سيتلقى عشر ضربات" .

يأتي هذا غداة إعلان إيران تطبيق الخطوة الثانية من خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، وتمثلت هذه الخطوة في رفع تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015 .

وتعليقا على الإعلان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس "من الأفضل أن تكون إيران حذرة"، مضيفا أن التخصيب يحدث فقط "لسبب واحد ... ولن أخبركم ما هو هذا السبب، لكن هذا ليس جيدا".