دوس سانتوس يقود المكسيك لإحراز لقبها الثامن في الكأس الذهبية

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المكسيك تحرز لقبها الثامن في الكأس الذهبية

هز جوناثان دوس سانتوس الشباك في الدقيقة 73 ليمنح المكسيك الفوز 1-صفر على الولايات المتحدة في نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم الليلة الماضية.

ومنح الانتصار على حامل اللقب في شيكاجو المكسيك لقبها الثامن لتعزز رقمها القياسي في بطولة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي التي تقام كل عامين.

وقال أندريس جواردادو لاعب المكسيك "هذا ما جئنا من أجله. فعلناها وبطريقة لا تنسى. نحن سعداء جدا. الفريق بأكمله كان مذهلا".

وسيطرت المكسيك منذ منتصف الشوط الثاني وسجلت هدفها عندما تلقى دوس سانتوس تمريرة بكعب القدم من راؤول خيمنيز ليسدد في الشباك.

وحصل المنتخب الأمريكي على سلسلة من الركلات الركنية قرب النهاية وفي الدقيقة 87 تسببت واحدة في فوضى داخل منطقة جزاء المكسيك لكن هيكتور مورينو تصدى لتسديدة بوجهه ليحافظ لبلاده على تقدمها.

وهاجمت الولايات المتحدة بكل لاعبيها خلال دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع لكن المكسيك صمدت لتستعيد اللقب الذي فازت به لآخر مرة في 2015.

وقال مايكل برادلي لاعب وسط الولايات المتحدة "أعتقد أننا بدأنا المباراة جيدا. بداية الشوط الثاني لم يكن ينبغي أن تكون كذلك.

"نجحوا في الحصول على بعض الزخم وسجلوا هدفهم. إنها طريقة صعبة للخسارة".

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وبدأت المباراة بصورة مثيرة وكان المنتخب الأمريكي هو الذي سنحت له الفرص في البداية بينما بدت المكسيك مهتزة في الدفاع.

وكاد كريستيان بوليشيتش أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عندما استخدم سرعته لينطلق وحيدا بعد تمريرة ذكية من جوزي ألتيدور لكن جييرمو أوتشوا حارس المكسيك تصدى لمحاولته بشكل رائع.

وبعد لحظات مرر تيم ريم إلى ألتيدور لكن المهاجم سدد بقدمه اليسرى خارج الملعب وهو في وضع انفراد بالحارس أوتشوا.

وجاءت أفضل فرص المكسيك في الشوط الأول في الدقيقة 16 عندما بدا جواردادو مستعدا لتحويل تمريرة عرضية من اليسار في الشباك لكن بول أريولا ظهر فجأة لينقذ الكرة في الثانية الأخيرة.

واشتعلت الأمور بعد الاستراحة عندما احتك مورينو بمهاجم الولايات المتحدة ألتيدور. وتدخل الأمريكي ويستون مكيني سريعا وتجمع العديد من اللاعبين الآخرين لكن أحدا لم يحصل على أي بطاقة.

ومن ركلة ركنية أمريكية في الدقيقة 51 سدد جوردان موريس برأسه لكن جواردادو أبعد الكرة من على خط المرمى. وتابع مكيني الكرة لكنها ارتطمت بالدفاع وطالب الأمريكيون باحتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد لكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وزاد المنتخب المكسيكي من إيقاعه على نحو مفاجئ وبعد أن صنع عددا من الفرص نجح دوس سانتوس أخيرا في التسجيل ليضع فريقه على طريق الانتصار.