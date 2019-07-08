الان تتابع قائد القوات المشتركة للتحالف: تدخل السعودية وحلفائها في اليمن أوقف التمدد الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365: صرح الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه ” لولا تدخل السعودية وحلفائها لأصبح اليمن يعاني من تمدد إيران”. وأوضح قائد قوات التحالف أن العمل الإنساني لتحقيق الاستقرار باليمن يفوق العمل العسكري.

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