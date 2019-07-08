زلزال بقوة 5.6 درجة قرب مدينة الأهواز بإيران

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة وقع على بعد 84 كيلومترا شرقي مدينة الأهواز في إيران.

فيما لم ترد تقارير على الفور عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.