حمزة أحمد منسي: "فخور بأني ابن لشهيد"

قال "حمزة" نجل الشهيد أحمد منسي، إنه يشعر بأنه في غاية الفخر، حينما يقال إنه ابن الشهيد أحمد منسي.
وأضاف "حمزة" خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن والده كان يعلمه أن يعتمد على نفسه ويحافظ على المنزل أثناء غيابه في العمل.
وأوضح أن والده كان يصطحبه للتنزه عند عودته من عمله: "لما كان بييجي كان بيخرجني عشان بقالي كتير مهتم بالبيت ويخرجني نروح عالقهوة نلعب مع أصحاب بابا هناك ونتعشى برة".
وتابع: "أنا فخور بكلمة ابن الشهيد أحمد منسي والكلمة دي لوحدها بتخليني فخور جدًا".
واستشهد البطل أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، مع أفراد كتيبته، يوم 7/7/2017، في معركة مع العناصر الإرهابية في شمال سيناء.
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