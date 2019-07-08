حبيش: مهرجان جونية هذا العام سيستمر لشهر كامل

أعلن رئيس اتحاد بلديات ​كسروان​ ورئيس بلدية ​جونية​ ​جوان حبيش​، "ان مهرجان جونية هذا العام عنوانه "بنص جونية"، وقد نجحت البلدية بهدفها من خلال هذا العنوان"، مشيرا الى "ان هذا العام كما في العام السابق، أوقفنا فقرة الالعاب النارية، والتي حوّلنا ميزانيتها للزراعة الخضراء، ونحن لا نقوم بالتقشف من خلال الغاء هذه الفقرة ولكن نسعى من خلال عدم صرف مبالغ طائلة على الالعاب النارية، الى تنشيط ​الاقتصاد​ بالمقابل".

ولفت حبيش في حديث اذاعي، الى "ان الاهالي سيتفاعلون مع برنامج المهرجان الحافل وهو سيستمر لمدة شهر ويستفيد منه التجار طوال هذه الفترة، وسيتم اقفال السوق التجاري امام السيارات ابتداء من الساعة السادسة مساء من كل يوم" وكشف حبيش، "ان بلدية جونية نجحت بالحوافز التي اعطتها لاصحاب المحلات المقفلة في سوق جونية، بفتح هذه المحلات المقفلة منذ سنوات، واعدنا تنشيطها من خلال تسليمها للحرفيين"، مشيرا الى ان "الواجهة البحرية باتت اليوم مفتوحة لكل الناس،" وشدد على "ان نحن وضعنا صيغة مهرجان يشبه المدينة ويتفاعل اهل المدينة معه، والفنانون الذين سيشاركون في المهرجان بينهم صاعدون كثر وهم يمثلون الوجه الفني ل​لبنان​."