البستاني دعا جنبلاط لضبط الشارع: لا يجوز أن يبقى الجبل والشوف تحت رحمة السلاح

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​فريد البستاني​ أن "الحالة السياحية لم تزل بألف خير وأنا أعتقد أن الأمور تتجه نحو التهدئة وزيارة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى ​بعبدا​ الان مؤشر إيجابي وكذلك مواقف وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وكل زعماء الجبل تبشر بالخير".

وفي حديث تلفزيوني، لفت البستاني إلى "أنني مؤمن بمستقبل ​الشوف​ ومهرجانات ​بيت الدين​ ستحظى بنجاح كبير ونحن سنطلق الفيلم السياحي الترويجي " كنوز الشوف " من قصر الأمير بيت الدين في 16 تموز الحالي"، داعياً جنبلاط إلى "ضبط الشارع لا يجوز أن يبقى الجبل والشوف تحت رحمة ​السلاح​ ونحن ننتظر موسم سياحي واعد".

وأشار إلى أن "كل زعماء الجبل من رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ إلى جنبلاط وغيرهم يتمتعون بروح المسؤولية والحكمة لإعادة اللحمة التي نحن بأمس الحاجة إليها"، لافتاً إلى "أنني متفائل عندما أرى أركان الدولة مجتمعين من الرئيس عون إلى بري ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وكلي ثقة أن الأمور والصعاب مهما تعاظمت سيجدون الحل الملائم لها".

وأضاف "الرئيس عون كان على وشك جمع جنبلاط وأرسلان قبل الحادثة الأخيرة، فلو حدث هذا الاجتماع لكنا وفرنا على الجبل هذه المشاكل واليوم أعتقد أن الرئيس عوت سيقوم بعقد لقاء جامع في بعبدا متى توفرت الظروف"، مشيراً إلى أنه "لو أقمنا ​الدولة المدنية​ التي نادى بها المعلم ​بطرس البستاني​ منذ أكثر منذ حوالي 200 عام والذي نادى بفصل الدين عن الدولة، لكنا وفرنا على لبنان كل هذه المشاكل".