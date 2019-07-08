توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ادارة السير والجامعة اللبنانية الاميركية

وقعت الجامعة ال​لبنان​ية الاميركية (LAU) و​هيئة إدارة السير والآليات والمركبات​ (TMO) التابعة ل​وزارة الداخلية​ مذكّرة تفاهم الاولى من نوعها في لبنان، بهدف تطوير وتعزيز جملة من الامور المتصلة بسلامة شبكة النقل والمرور سواء في المشاريع او الابحاث.

واقيم حفل التوقيع في حرم جبيل الجامعي ، وتشمل المذكرة تحديد الأحكام والشروط التي سيخضع لها تعاون الفريقين في المشاريع البحثيّة المشتركة حول مواضيع: تقييم السلامة المروريّة وسلوك اللبنانيين اثناء ​القيادة​، قوانين وأنظمة السير اللبنانيّة، تحليل البيانات، الاستجابة لحالات الطوارئ والحوادث وإدارتها. كما تهدف الى توفير فرص تعاون في مواضيع بحثية/مشاريع ذات مصالح متبادلة بين الهيئة والجامعة.