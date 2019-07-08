توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ادارة السير والجامعة اللبنانية الاميركية

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وقعت الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات (TMO) التابعة لوزارة الداخلية مذكّرة تفاهم الاولى من نوعها في لبنان، بهدف تطوير وتعزيز جملة من الامور المتصلة بسلامة شبكة النقل والمرور سواء في المشاريع او الابحاث.
واقيم حفل التوقيع في حرم جبيل الجامعي ، وتشمل المذكرة تحديد الأحكام والشروط التي سيخضع لها تعاون الفريقين في المشاريع البحثيّة المشتركة حول مواضيع: تقييم السلامة المروريّة وسلوك اللبنانيين اثناء القيادة، قوانين وأنظمة السير اللبنانيّة، تحليل البيانات، الاستجابة لحالات الطوارئ والحوادث وإدارتها. كما تهدف الى توفير فرص تعاون في مواضيع بحثية/مشاريع ذات مصالح متبادلة بين الهيئة والجامعة.
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