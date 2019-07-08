بطيش: نعول على حكمة المسؤولين لحلحلة خلافاتهم واستنهاض الاقتصاد

اكد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ خلال لقائه ​محافظ​ ​الجنوب​ ​منصور ضو​ ضمن جولة تفقدية ل​مدينة صيدا​ ان الخلافات السياسية في ​لبنان​ لها تأثير كبير على الاوضاع الاقتصادية، لكنه اردف قائلا "لكننا نأمل ان يكون التأثير مرحليا، ونعول على حكمة كل المسؤولين الذين يعقدون العزم من أجل حلحلة خلافاتهم السياسية واستنهاض الاقتصادي، الذي يعاني من مشاكل تاريخية وبنيوية وهم يشعرون بالمسؤولية واعتقد ان كل الناس عليهم البحث عن حلول".

وحول جلسات ​مجلس الوزراء​، قال الوزير بطيش "اعتقد ان الامور تتجه نحو الانفراج والحلحلة، والجميع لديهم الارادة لايجاد الحلول الممكنة، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة والجميع يجب ان يتحمل المسؤولية للنهوض بالبلد سياسيا واقتصاديا.

وحول موضوع ​المولدات​ الكهربائية، اشار الى ان اخر الاحصاءات حتى تاريخ 30 حزيران الماضي، تشير الى ان 72 بالمئة من اصحاب المولدات ملتزمون بقرارات الوزارة وخصوصا بالتعرفة التي تصدرها شهريا ومن لم يلتزم ينظم بحقه ​محاضر ضبط​، موضحا ان هناك اكثر من 2500 كشف على المولدات حصلت خلال الخمسة اشهر من اصل 16 الف قامت به ​حماية المستهلك​ على كامل الاراضي اللبنانية .