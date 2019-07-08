النشرة: بري وضع الرئيس عون أجواء الاتصالات التي يقوم بها لحلحلة الوضع

أشارت مصادر مطلعة عبر النشرة إلى أن زيارة رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلىالرئيس ​ميشال عون​ تأتي في إطار ​الاتصالات​ لحلحة الأمور التي حصلت مؤخرا لافتة إلى ان بري تداول مع الرئيس عون في مجموعة أفكار من أجل معالجة الوضع.

وأضافت "بري كان قد بدأ باتصالات منذ أيام وهو أتى إليوم ليضع الرئيس في اجواءها ويستكملها".