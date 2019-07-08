أشارت مصادر مطلعة عبر النشرة إلى أن زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلىالرئيس ميشال عون تأتي في إطار الاتصالات لحلحة الأمور التي حصلت مؤخرا لافتة إلى ان بري تداول مع الرئيس عون في مجموعة أفكار من أجل معالجة الوضع.
وأضافت "بري كان قد بدأ باتصالات منذ أيام وهو أتى إليوم ليضع الرئيس في اجواءها ويستكملها".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: بري وضع الرئيس عون أجواء الاتصالات التي يقوم بها لحلحلة الوضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.