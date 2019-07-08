وزارة الصناعة أقفلت فرنا غير مرخص في برج البراجنة

أصدرت ​وزارة الصناعة​ قرارا قضى باقفال فرن "كعكة العرب" المستثمر من دون ترخيص في ​برج البراجنة​ - ​قضاء بعبدا​. واتخذت القرار بناء على المرسوم 8018 الذي يحدد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء مؤسسات صناعية واستثمارها، وعلى المرسوم 9765 الذي يحدد أصول الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية.

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