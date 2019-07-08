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طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

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أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع تكون ​الضباب​ على المرتفعات و رياح ناشطة احيانا دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ .

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورياح ناشطة صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة . أما الأربعاء فيكون غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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