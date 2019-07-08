طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع تكون ​الضباب​ على المرتفعات و رياح ناشطة احيانا دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ .

كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورياح ناشطة صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة . أما الأربعاء فيكون غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات.