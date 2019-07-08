طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الشهرية .
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع تكون الضباب على المرتفعات و رياح ناشطة احيانا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة .
كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات ورياح ناشطة صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة . أما الأربعاء فيكون غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل و على المرتفعات.
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