أسود: نتلهى بالسياسة وبجنس الملائكة والمصارف وشركات التأمين تنهش شعبنا

ركّز عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نتلهّى بال​سياسة​ وبجنس الملائكة والجنس العاطل، و​المصارف​ وشركات التأمين تنهش شعبنا بجشع غير مسبوق ولا من يهتم. وفي النهاية، يرضى القتيل ولا يرضى القاتل".

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