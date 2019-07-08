بري غادر قصر بعبدا: "بس عم نصبح على الرئيس"

غادر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ​قصر بعبدا​ بعد لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، ولم يدل بأس تصريح، بل إكتفى بالقول: "بس عم نصبح على الرئيس".

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