اردوغان: سفننا تنقب عن النفط وفق الخطة الموضوعة في المناطق المخصصة لنا

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، أنّ "سفننا تنقّب عن ​النفط​ وفق الخطة الموضوعة في المناطق المخصّصة لنا في البحر الأبيض المتوسط".

ولفت في كلمة له، قبل سفره للمشاركة في قمة "عمليّة التعاون في جنوب شرق ​أوروبا​"، إلى "أنّنا بدأنا الاستعداد لتسلم منظومة "S-400"، وسننشرها في المواقع الّتي تحدّدها وزارة الدفاع"، مبيّنًا "أنّني باركت لرئيس الوزراء اليوناني الجديد، وأرجو أن يكون انتخابه في صالح العلاقات بين بلدينا".

وكان قد أعلن وزير الطاقة التركي فتحي سونميز، السبت أنّ "سفينة تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص الأسبوع المقبل".