كشف القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم استيفن كوتيسيس، أن "أميركا بصدد شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مشيراً إلى أنه "تم رفع العقوبات عن السودان منذ 2017، لكن الفساد وسوء الإدارة في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حجبا منافع ذلك القرار".
ولفت إلى أن "رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يتوقف بدرجة كبيرة على إدماج الحركات المسلحة في اتفاق السلام وإحلال السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق".
كانت هذه تفاصيل خبر القائم بأعمال سفارة أميركا بالخرطوم: واشنطن تعد بشطب السودان من قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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