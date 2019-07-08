"أنصار الله" أعلنت مقتل عسكريين يمنيين وسودانيين بقصف صاروخي شمال حجة

أعلن المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أنّ "الجماعة شنّت قصفًا صاروخيًّا على تجمعات عسكريّة يمنيّة وسودانيّة مشاركة ضمن قوات "التحالف العربي"، في جبهة حيران شمال غربي حجة"، مبيّنًا أنّ "القصف أدّى إلى وقوع قتلى من العسكريّين اليمنيّين والسودانيّين".
يثذكر أنّ قوات الحكومة الشرعية سيطرت في 16 آب الماضي، على مركز مديرية حيران، والطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة ومحافظة الحديدة غرب اليمن.
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