"أنصار الله" أعلنت مقتل عسكريين يمنيين وسودانيين بقصف صاروخي شمال حجة

أعلن المركز الإعلامي لجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، أنّ "الجماعة شنّت قصفًا صاروخيًّا على تجمعات عسكريّة يمنيّة وسودانيّة مشاركة ضمن قوات "التحالف العربي"، في جبهة حيران شمال غربي حجة"، مبيّنًا أنّ "القصف أدّى إلى وقوع قتلى من العسكريّين ​اليمن​يّين والسودانيّين".

يثذكر أنّ قوات الحكومة الشرعية سيطرت في 16 آب الماضي، على مركز مديرية حيران، والطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة ومحافظة ​الحديدة​ غرب اليمن.