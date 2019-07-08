سبوتنيك: روسيا بصدد تصدير 12 مروحية "مي-35 إم" إلى أوزباكستان خلال عامين

كشف مصدر مقرب من المجمع الصناعي العسكري الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، أنّ "​روسيا​ بصدد تصدير 12 مروحيّة نقل من نوع "مي-35 إم" إلى أوزباكستان خلال عامين".

وأوضح أنّ "زمن التوريد لأربع مروحيّات من طراز "مي-35 أم" هو الربع الأخير من عام 2019، وتوريد ثماني مروحيّات أُخرى سيكون في عام 2020".

وتمّ تطوير "مي-35" كمشروع مشترك بين شركة "ميل" بالتعاون مع مصنع روستوف للمروحيات عام 1994، ووفقًا لبرنامج التحديث فتتمكّن المروحية من الرؤية الليلية، وهي مزوّدة بنظام المراقبة عن طريق التصوير الحراري، الّذي يجعلها تتمكّن على مدار الساعة بالكشف والتعرف على الأشياء على مسافة 4 كم.