موسوي: ايران مسؤولة عن حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز

اكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ ان "ايران هي ​الدولة​ المسؤولة عن حماية الملاحة البحرية في ​مضيق هرمز​ و​الخليج الفارسي​"، مشيراً إلى أن "مسؤولية حفط أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز والخليج الفارسي بعهدة ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية، وهنا منطقتنا وخليجنا، واستنادا الى مسؤوليتنا القانونية فان ايران هي التي تضمن أمن هذه المنطقة، وان الدول التي تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة، وتزعم حماية أمن المنطقة والملاحة البحرية ، فهي تطلق مزاعم واهية".

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