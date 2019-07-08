الخارجية الصينية: ينبغي حل المسألة النووية الإيرانية بالطرق الدبلوماسية

عبّرت ​وزارة الخارجية الصينية​ عن أسفها لـ"الخطوات الإيرانيّة"، داعيةً كل الجهات إلى "ضبط النفس"، مشدّدًة على أنّه "ينبغي حلّ المسألة النووية الإيرانية بالطرق الدبلوماسيّة".

وكان قد أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، أنّ "إيران ستقلّص التزاماتها بالاتفاق النووي، وسترفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن المتفق عليه في الاتفاق النووي". وأوضح أنّ "مخزوننا من اليورانيوم المخصب سيتجاوز اعتبارًا من الأحد 7 تموز، نسبة 3.6% الّتي يسمح بها الاتفاق النووي".

وأكّد "أنّنا مستمرّون بالتزامتنا بالاتفاق، لكن يجب ان يكون هناك في الجانب الأوروبي المقابل وفاء للعهود".