الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "قوة عسكرية رصدت ​طائرة​ مسيرة تسللت من ​قطاع غزة​ حيث تم إسقاطها ونقلها لفحصها".

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