مندوب سوريا بالأمم المتحدة: حقنا السيادي باسترجاع كامل الجولان غير قابل للتصرف

ركّز مندوب ​سوريا​ الدائم لدى مكتب ​الأمم المتحدة​ والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ​حسام الدين آلا​، على أنّ "سوريا تشدّد على أهميّة مساءلة سلطات إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة في فلسطين المحتلة وفي ​الجولان​ السوري المحتل، وضرورة عدم إفلات مرتكبيها من العقاب"، لافتًا إلى أنّ "سوريا تدين الإعلان غير الشرعي للإدارة الأميركية بشأن الجولان السوري المحتل ومحاولتها التنصّل من موجبات قرار ​مجلس الأمن​ رقم 497".

وبيّن خلال جلسة ل​مجلس حقوق الإنسان​، أنّ "سوريا تؤكّد أنّ الضغوط الأميركية لتقويض البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الّذي يتناول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تعبّر عن ازدواجيّة فاضحة ويوفّر لسلطات الاحتلال الحماية من المساءلة عن انتهاكاتها".

وذكر آلا أنّ "سوريا تعيد التأكيد أنّ حقّها السيادي باسترجاع كامل الجولان المحتل حتّى خط الرابع من حزيران لعام 1967، غير قابل للتصرّف وغير خاضع للتقادم".