سلطات كوريا الشمالية تسعى لبناء قوة اقتصادية تدهش بها العالم

دعت ​كوريا الشمالية​ اليوم بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لرحيل كيم إيل-سونغ جد الزعيم الحالي ​كيم جونغ أون​، إلى تركيز جهود البلاد على بناء قوة اقتصادية تدهش بها العالم. وأكدت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم ​حزب العمال​ الحاكم، على ضرورة كتابة تاريخ رائع لكوريا الاشتراكية من خلال التجديد الذاتي والاكتفاء الذاتي.

وذكرت الصحيفة "إن النضال لبناء القوة الاقتصادية هو أمر مقدس وجدير بالاهتمام لتحقيق رغبة الزعيمين السابقين"، داعية إلى "بذل الجهود لتحقيق معجزة تفاجئ العالم مرة أخرى تحت شعار التجديد الذاتي والاكتفاء الذاتي من أجل تعزيز مكانة كوريا الشمالية."

وأشارت إلى أنه "على الرغم من استمرار محاولات القوى المعادية عرقلة تقدم كوريا الشمالية، ستشهد البلاد مستقبلا مشرقا بفضل الأسس السياسية والعسكرية القوية وإمكانات التنمية."