وزير الدفاع الإيراني: احتجاز بريطانيا لناقلة نفط تابعة لنا "تصرف خاطئ"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل بأن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، قال إن "احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية تصرف خاطئ".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في تعليق له على توقيف ناقلة النفط، الجمعة الماضي، إن توقيف ناقلة نفط إيرانية يُشتبه بأنها تنقل نفطا خاما إلى سوريا أمس قبالة جبل طارق، هو "نبأ ممتاز"، وكتب بولتون على تويتر: "بريطانيا اعترضت ناقلة النفط العملاقة غريس 1، المحمّلة بالنفط الإيراني إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".

وتابع قائلًا: "أمريكا وحلفاؤنا سيواصلون منع نظامَي طهران ودمشق من الافادة من هذه التجارة غير القانونية"، من دون أن يؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة طلبت اعتراض تلك الناقلة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس" للأنباء.

واستدعت إيران، أمس، سفير بريطانيا في طهران تعبيرا عن استيائها من توقيف الناقلة التي ترفع علم بنما.

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من جهة أخرى، قال وزير دفاع إيران، إن "إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة رسالة بأن إيران ستدافع عن حدودها".

وقال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأميرال حسين خانزادي، في تصريح سابق، إنّ إسقاط قوات بلاده الطائرة الأمريكية المسيرة مؤخرا، ردّ قاطع قد يتكرر.

وأوضح خانزادي، العدو أرسل أكثر طائرات التجسس حداثة وتطورا وتعقيدا إلى منطقة محظورة، ورأى الجميع كيف سقطت هذه الطائرة المسيرة، وهذا الرد القاطع سيحدث دائما ويمكن تكراره، والعدو يعرف هذا الأمر جيدا، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".