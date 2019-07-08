البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.03% مع بداية تعاملات الاثنين، إلى مستوى 14017 نقطة. وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.08% أيضا. وكان المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنحو 0.11% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 14011 نقطة.

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