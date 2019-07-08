مقتل 3 جنود عراقيين واختطاف تاجري عملة في الموصل

محمد اسماعيل - القاهرة - الموصل- (د ب أ):

أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم الاثنين، بمقتل ثلاثة جنود وإصابة رابع من جراء انفجارين وقعا غرب مدينة الموصل.

وقال الرائد علي حيدر، من الجيش العراقي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "عبوتين ناسفتين انفجرتا بصورة متعاقبة مستهدفتين دورية للجيش العراقي اليوم عند مدخل قضاء تلعفر ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة رابع".

وعلى صعيد آخر، صرح النقيب محمد جاسم من شرطة الموصل، لـ(د.ب.أ)، بأن "مسلحين مجهولين اختطفوا اليوم تاجري عملة في الساحل الأيمن في الموصل وطالبوا ذويهما بدفع فدية مقدارها نصف مليون دولار خلال 24 ساعة أو أنه سيتم نحرهما".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى أعمال عنف واختطاف ينفذها عناصر داعش ومجموعات مسلحة مجهولة الهوية ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، فيما تواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات أمنية ومطاردة هذه العناصر، رغم إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش وتحرير المحافظة منه.